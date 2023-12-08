الكشف على أكثر من 2000 مواطن في قافلة علاجية بالسويس

قالت مديرية الشؤون الصحية بالسويس، إنه جرى تنظيم قافلة علاجية بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر 2000 مواطنًا في كل التخصصات.

تنظيم القافلة بالتنسيق مع «حياة كريمة»

أوضحت المديرية في بيان لها أنه جرى تنظيم قافلة علاجية بقرية عامر في السويس بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وتم إجراء الكشف على أكثر من 2000 مواطن، في ختام فعاليات القافلة العلاجية، التي استمرت على مدار يومين تحت رعاية الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس وبقيادة الدكتورة عفاف عبد الفتاح.

التخصصات في القافلة العلاجية

وتابعت المديرية أنه تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 2000 مواطن في تخصصات، الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف والأذن والحنجرة والصدر والجلدية وكذلك تنظيم الأسرة.