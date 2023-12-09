«التنمية الصناعية» تواصل جولاتها وتجتمع مع محافظ الفيوم لبحث تعزيز الاستثمار

زارت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد من قيادات الهيئة بزيارة تفقدية إلى محافظة الفيوم، وستقبلها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتم عقد اجتماع موسع مع مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وكذلك أصحاب الوحدات الصناعية بمجمعي الفيوم للصناعات الصغيرة لبحث طلباتهم والتحديات التي تواجههم لتذليلها والوقوف على مستوى المرافق والخدمات المقدمة لأصحاب المصانع كما شملت الزيارة جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية.

المناطق الصناعية

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن المستثمرين يعتبرون الفيوم الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى، مؤكدة على التنسيق المستمر بين الهيئة والمحافظة لوضع حلول فورية لأية تحديات تواجه المصانع القائمة وتطويرها وتوطين الصناعات بها لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة استغلالًا للميزة النسبية للمحافظة وتوافر الموارد الزراعية والنباتات الطبية والعطرية وكذلك قربها من السوق الرئيسي للقاهرة الكبرى والخدمات اللوجيستية.

خدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأشارت إلى أن إنشاء الهيئة لمجمعين صناعيين بالفيوم لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية بالمحافظة، حيث يوفر المجمعان الصناعيين 692 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات، وذلك على مساحة إجمالية ٥٢ فدان تم طرحها بنظامى التمليك والإيجار، تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج وتعبئة النباتات العطرية .

وأكدت على أن الهيئة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وتذليل أية تحديات قد تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم والإنتاج في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مثمنة التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين. وأعلنت عن أنه جاري الإعداد لإنشاء مكتب جديد للهيئة بالفيوم بالتنسيق مع المحافظة لخدمة المستثمرين وتيسير معاملاتهم مع الهيئة.

دفع خطط التنمية الصناعية

من جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري مساندة ودعم المحافظة الكامل للمستثمر الصناعي ودفع خطط التنمية الصناعية بالمحافظة لتهيئة المناخ للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا على اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصناعي لافتًا إلى أن التنمية الصناعية بجانب التنمية الزراعية هما عماد أى اقتصاد مستقر يملك القدرة على مجابهة أية تحديات.

وفي نهاية الزيارة قاما كلًا من رئيس الهيئة والمحافظ بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم زارا خلالها عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، وهم مصنع كوالتي باك للتعبئة والتغليف ومصنع أورجانيك جرين للصناعات الغذائية ومصنع الشركة الذكية لإنتاج الزجاج.