منسق ائتلاف نزاهة تكشف شكل المتابعة خلال أيام الانتخابات: تقارير يومية

قالت مارينا سامى المنسق الاعلامى لإئتلاف نزاهة، إن الائتلاف كثف استعداداته خلال الفترة الماضية من أجل بدء عمليات المتابعة والرصد للانتخابات الرئاسية 2024، وتم عقد العديد من الدورات التدريبية المخلتفة للأعضاء، وبذلت المؤسسات الـ7 أعضاء الائتلاف أقصى جهودها حتى تكون جاهزة لبدء المتباعة مع انطلاق العملية الانتخابية في الأحد المقبل الموافق 10 من الشهر الجاري.

راصدون ميدانيون ولجان فرعية

وأوضحت المنسق العام لـ«نزاهة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الغرفة المركزية للائتلاف سوف تتابع سير العملية الانتخابية داخل اللجان على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة، من خلال الراصدين الميدانيين، واللجان الفرعية المنتشرة في 10 محافظات مختلفة.

تقارير يومية حول العملية الانتخابية

وأشارت إلى أن ائتلاف نزاهة سيصدر تقارير حول أبرز المجريات وما رصدوه من خلال متابعتهم لسير الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم إصدار تقرير واحد في اليوم بحد أدنى وتقريرين بحد أقصى، إلى جانب تنظيم مؤتمر صحفي بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يكون في يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، لاستعراض الجهود المبذولة في الرصد والمتابعة، وأبرز الملاحظات عن أيام التصويت الثلاثة.