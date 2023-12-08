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الانتهاء من الموسيقى التصويرية لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:07 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
كواليس تصوير الموسيقي التصويرية لفيلم لية تعيشها لوحدك

كواليس تصوير الموسيقي التصويرية لفيلم لية تعيشها لوحدك

انتهى الموسيقار إسلام صبري من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم «ليه تعيشها لوحدك» بمشاركة الأوركيستريتور العالمية هامي.

الموسيقى التصويرية لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»

هامي هي موسيقية عالمية قامت بالتكوين الأوركسترالي الموسيقي مع أكثر من نجم عالمي في عالم الموسيقي منهم هانز زيمر وفيلم الجوكر وقراصنة الكاريبي بأجزائه كما عملت أيضا أوركستريتور لأكثر من فيلم عالمي آخر.

إشادة بالفنانة بشرى

وعبرت هامي في بيان لها، عن سعادتها بالعمل في الفيلم مؤكدة أن الفنانة بشرى من أفضل المنتجات في مصر ويجب عليها إنتاج المزيد من الأعمال من هذه النوعية الفترة القادمة، كما وجهت الشكر الموسيقار إسلام صبري مؤكدة أنه المفضل بالنسبة لها.

وأضافت هامي أنها فخورة بالعمل مع كل طاقم العمل بالإضافة لأبطاله خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف.

الفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف و محمد رضوان وإنتاج شركة Iproductions، وتشارك بشرى بدورها الإنتاجي وليس ممثلة ومشرفة على إنتاج أفلام الشركة.

وانتهى مؤخرا صناع الفيلم من تصويره بشكل كامل ودخل في مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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