شيخ الطريقة الجازولية: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات

قال الشيخ سالم جابر الجازولي شيخ الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه يعلن باسم كل فرد في الطريقة الجازولية، عن الدعم الكامل للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وأضاف شيخ الطريقة الجازولية الحسينية الشاذلية، في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قائلا: «ندعو الشعب المصري الأصيل إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات والادلاء بأصواتهم، ليعلم العالم بأكمله أننا نقف خلف قائد عظيم».

الطرق الصوفية

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الدولة المصرية تمر بوقت عصيب، ولأبد من نزول المصريون في شتى أنحاء الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ليعلم العالم بأكمله أننا نقف على قلب رجل واحد.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف القصبي في كلمته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن موقف الدولة المصرية مشرف ويدرس خلال العدوان على أهل غزة، والرئيس السيسي تولى حمل ثقيل منذ البداية، ولا يمكن التخلي عنه أبدا قائلا: «الطرق الصوفية ستنظم مسيرة حاشدة لدعم الرئيس يوم الأحد المقبل».