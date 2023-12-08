شواطئ وسياحية وشوارع هادئة.. كيف كانت الحياة في غزة قبل اجتياح الاحتلال الإسرائيلي؟

منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض أهالي غزة لأقصى أنواع العنف والجرائم من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، الذي بدأ حرب إبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف الشهداء من الأطفال والنساء والكبار، المباني تحولت إلى ركام، ورائحة الموت تفوح من الشوارع.

الشوارع في غزة قبل الحرب

قبل تعرض قطاع غزة لحرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال، كانت الشوارع ذاهية بألوانها المختلفة، الأعلام الفلسطنينية معلقة على اللافتات في كل شارع، والشواطئ عامرة بروادها والأماكن السياحية مكتظة بالمارة والزوار.. لحظات وثقها مقطع فيديو تدواله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أبرزمقطع الفيديو العديد من المعالم الأثرية التي كانت في قطاع غزة قبل تدمير الاحتلال الإسرئيلي لها، إذ كانت زينة رمضان تزين الشوارع والأطفال عائدون من مدارسهم، وعلامات السعادة والمرح تسيطر عليهم، وتضمن الفيديو الأسواق التجارية الغنية بالمواد الغذائية والمواطنين يتجولوا بها في هدوء وراحة بال.

لحظات صعبة يعيشها أهالي غزة

لحظات مأساوية وربما الأصعب في التاريخ يعيشها أهالي غزة بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرئيلي، تسببت في تفكك العائلات، وتشرد الأطفال فقدوا عائلاتهم ولم يتبقى لهم أحد، إذ تعاطف معهم الكثيرون في دول العالم، وتم تدشين وقفات تضامنية مع سكان غزة، لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين العزل، والأطفال الأبرياء.