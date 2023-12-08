ضبط 27 طن سكر تمويني قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز محافظة البحيرة.

حملة تموينية في كفر الدوار

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني، قام أحد الأشخاص بتجميعها دون وجه حق لإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت أمس مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي الحملات التموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.