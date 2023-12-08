«ماعت»: نرصد الانتخابات الرئاسية في 2400 لجنة بالمحافظات من خلال أطقم مدربة

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، عضو ائتلاف نزاهة الدولي، إنّ المنظمة حرصت على مدار الأيام الأخيرة على القيام بكافة الاستعدادات اللازمة؛ لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال عقد اجتماعات، أو دورات تدريبية، وغيره من الاستعدادات اللازمة لتلك المرحلة، التي تمثل مرحلة فارقة في عمر الوطن، على حد وصفه.

استعدادات ماعت لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأوضح «عقيل» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ مؤسسة «ماعت» تعمل على متابعة ورصد الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال غرفة عمليات مركزية، بالإضافة إلى راصدين ميدانيين في 2400 لجنة فرعية بـ10 محافظات مختلفة، بما يعادل 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت مظلة ائتلاف نزاهة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد بعض الورش والدورات التدريبية لأعضاء ماعت على ضوابط الرصد والمتابعة لسير العملية الانتخابية، وتعريفهم بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وغيره حتى يتم الرصد بشكل سليم ودقيق، وذلك بالتعاون مع ائتلاف نزاهة.

متابعة 10 محافظات من خلال 16 فريقًا

ولفت إلى أنه من المقرر أن تجري عملية المتابعة على مستوى 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع ائتلاف نزاهة، أمّا عن المتابعة الميدانية، فسوف تكون من خلال 16 فريقًا، في المحافظات العشر، مع مراعات البعد الجغرافي.