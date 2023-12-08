عدد جديد من «المصري للفكر» بعنوان «الانتخابات الرئاسية.. السياق والمحددات»

طرح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عددًا، حول الانتخابات الرئاسية، السياق والمحددات ونظرة على الانتخابات السابقة من 2005.

مارثون الانتخابات الرئاسية

وأوضح المركز أن مارثون الانتخابات الرئاسية ينطلق في الداخل يوم 10 ديسمبر الجاري وحتى يوم 12 ديسمبر على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية يوم 18 ديسمبر، وفي حال إجراء جولة تصويت ثانية، تجرى جولة الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و6 و7 يناير 2024 للمصريين بالخارج، و8 و9 و10 يناير2024 للمصريين في الداخل.

وأضاف المركز: تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر، تحت إشراف قضائي كامل لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس في مارثون هذا الإستحقاق الدستوري الهام أربعة مرشحين وهم: السيد عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر- رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتورعبد السند يمامة - رئيس حزب الوفد-، وكذلك فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقدم نفسه على أنه أشد المعارضين للسلطة الحالية.

وتابع: ويجرى هذا الاستحقاق الدستوري الهام في أجواء سياسية ديمقراطية حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبين أحزاب سياسية معارضة أساسية، كما تأتي على وقع حوار سياسي وطني سبقها.

ولفت المركز إلى أنه برغم إجراء هذه الانتخابات في خضم حرب «إسرائيل على غزة»، والتي يعتبرها الشعب والدولة المصرية مسألة أمن قومي، وسط التطورات المفزعة لهذه الحرب وموقف الرئيس السيسي والدولة والشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض بشكل قاطع للمخططات الإسرائيلية للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، واهتمام الرأي العام المصري بالحرب في غزة، وتصاعد مخاوفه بشأن الأمن القومي المصري والعربي، وسط تنامي مخاوف توسع الحرب إقليميا وتأثيرها على الوضع في المنطقة بأكملها والعالم أجمع.

واختتم: وهناك اهتمام كبير من الرأي العام المصري بالانتخابات الرئاسية وما يقدمه المرشحون المعارضون المتنافسون، مما يدعو للتساؤل بشأن سياق ومحددات إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، وما الفرق بينها وبين الانتخابات الرئاسية السابقة خلال أعوام 2005، و2012، 2014، 2018.