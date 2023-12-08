تعيينات شركة مياه الشرب بالقاهرة.. موعد التقديم لوظائف 2023

حددت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» مواعيد التقديم للراغبين في شغل وظائف «محام من خريجي ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون - فني تشغيل مياه - فني سلامة وصحة مهنية – وفني حاسبات – ممرض – سائق – مراقب أمن – عامل حفر أو خدمات» وفقا للإعلانين رقم 3 و4 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري حتى31 من الشهر نفسه من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة محام بشركة المياه 2023

واعلنت شركة مياه الشرب القاهرة في بيان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة محام، كالتالي:

- لا يزيد عن 30 سنة من تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم مقيمًا بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور فقط

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز)

- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يكون المتقدم مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل الوظيفة، بإرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية- صورة شخصية»، إرفاق صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.