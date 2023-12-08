اوعى تحطها في رف التلاجة.. طريقة حفظ الأدوية ومدة صلاحيتها بعد الاستخدام

يقوم الكثير من الأشخاص بحفظ الأدوية داخل الثلاجة سواء في بابها أو الأرفف، اعتقادا منهم أن ذلك يحافظ عليه، ولكن ربما يجهلون أن تخزين بعض الأودية داخل الثلاجة قد يفقدها فاعليتها، ويمكن أن يؤدي إلى عدم تحسن المريض رغم تناوله للدواء في مواعيده والسير على الخطوات الصحيحة للعلاج.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك إرشادات ضرورية يجب اتباعها عند حفظ الدواء، حيث تختلف طريقة الحفظ من دواء لأخر، فهناك بعض الأدوية يتم حفظها حسب درجة حرارة الغرفة التي تكون بين 26 إلى 30 ولا تزيد عن ذلك، ويفضل عدم تعرضها لأشعة الشمس مباشرة.

وهناك بعض الأدوية تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة تترواح ما بين 2 إلى 6 درجة مئوية للحفاظ على فعاليتها مثل حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن يفضل حفظ الأدوية في مكان مخصص داخل الثلاجة لعدم اختلاطها مع المكونات الأخرى المتواجدة في الثلاجة، كما يفضل حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال ومرضى الزهايمر لتجنب حدوث أي مخاطر على صحتهم.

أما عن مدة صلاحية الأدوية بعد استخدامها، أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مدة الاستخدام للأدوية تكون حسب تاريخ الصلاحية الذي يكون مطبوعا على العبوة من قبل هيئة الدواء المصرية، ولا يمكن تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.

وقدمت هيئة الدواء المصرية، دليلا إرشاديا للمواطنين، أوضحت من خلاله مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها والتي تختلف من نوع لآخر، مشيرة إلى أن السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم تكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الاستخدام، أما بالنسبة للمضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلي بشأن تاريخ الصلاحية.