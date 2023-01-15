طريقة التعامل الصحيح مع الأدوية.. صلاحية الأنسولين 4 أسابيع والكحة 3 أشهر

تشكل الأدوية منتهية الصلاحية أضرارا صحية متعددة خاصة على الكبد نظرا لأنه بمثابة «الفلتر» الذي يحمي الجسم بأكمله من المؤثرات الخارجية الضارة والداخلية.

التعامل الصحيح مع الأدوية

ويستعرض الدكتور محمد عز العرب، مؤسسة وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، كيفية التعامل مع الأدوية بشكل صحيح، وذلك خلال السطور التالية.

1- الدواء سلاح ذو حدين، ولا بد من استخدامه في التوقيت السليم بالجرعة السليمة وتحت الإشراف الطبي.

2- عليك التخلص من أدوية الشرائط المغلفة قبل انتهاء الصلاحية بشهر.

3- أدوية المضاد الحيوي لابد من استخدامها على الفور حتى الانتهاء منه.

4- لا يمكن حفظ أدوية المضاد الحيوي داخل الثلاجة بحد أقصى أسبوعين خارج الثلاجة.

5- أدوية السعال يمكن حفظها بحد أقصى 3 أشهر.

6- لا يمكن ترك الأنسولين لمرضى السكر داخل الثلاجة 5 أو 6 أشهر، فأقصاه شهر أو شهر ونصف فقط.

7- أقصى مدة لحفظ حقن الأنتوبيوتك من 12 لـ 24 ساعة، وتجاوزا 36 ساعة.

8- المرهم الموجود داخل أنبوبة يتم استخدامه لفترة أطول لا تزيد عن 3 أشهر.

9- المرهم الموجود داخل علبة أقصى استخدام له لمدة شهر فقط.

10- من الضروري قراءة الإرشادات داخل كل علبة دواء.