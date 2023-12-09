«أم حمادة» ابنة الدقهلية.. 40 عاما في «فرز وتسوية» ثمار «الكاكا»

على مدار 40 عاما تتجهز «أم حمادة» الشهيرة بسيدة «الكاكا» في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، من الساعة الثامنة صباحا لجلب قوت يومها من «فرز وتسوية» ثمار «الكاكا»، متوجهة إلى إحدى المكامير التي تعد آخر عملية بعد الحصاد.

قصة «أم حمادة» الملقبة بسيدة الكاكا بالدقهلية

أثناء سيرها لمحل عملها مرتدية جلبابا يقدم لها أهل بلدتها الترحاب مدركين مدى كفاحها وصمودها أمام صعوبات الحياة من أجل لقمة العيش، تصل إلى المكمورة وتبدأ في تحضير كوب من الشاي وتستقبل ثمار «الكاكا» من الأراضي الزراعية جالسة على صندوق بلاستيك وتبدأ في فرز «الكاكا» بيديها التي ارتسمت عليها علامات الكفاح.

وأوضحت السيدة في حديثها مع «الوطن»، خطوات حصاد الكاكا، قائلة: «تمر الكاكا بعدة مراحل، يجري قطفها نصف ناضجة وتجميعها، وبعد ذلك إرسالها إلينا في المكمورة وهي المرحلة الثانية تسمى (الفرز والتسوية)، نقص بعدها الأوراق بأداة تسمى (القصافة) ومسح الثمار وتنظيفها، وبعدها ندخلها إلى الفرن في درجة حرارة معينة حتى تنضج لمدة يوم كامل».

خطوات فرز وتسوية ثمار الكاكا

بعد مرور 24 ساعة تفتح أم حمادة باب الفرن وتجمع ثمار الكاكا بعد نضوجها ووضعها على صندوق بلاستيك، وتبدأ عملية رص الثمار بطريقة متساوية، وتنظيفها من الأتربة والغبار بواسطة فرشاة مخصصة لها، وتغليفها وتجهيزها للبيع في الأسواق، وتستمر في العمل لحين انتهاء حصاد الثمار من الأراضي الزراعية.

تقول أم حمادة: «مهنة فرز وتسوية ثمار الكاكا سهلة، وليست متعبة، كنت أعمل بها عندما كنت في أواخر العشرينات، ومارستها على مدار 40 عاما لجلب قوت يومي»، مشيرة إلى أن «زوجي توفي منذ زمن طويل، وربيت أبنائي وزوجهتم من هذه المهنة، وعندما ينتهي موسم حصاد الكاكا، أبحث عن عمل آخر مثل تجميع البازلاء وأي نوع من الخضار والفواكه، حياتي كلها في الأراضي الزراعية».