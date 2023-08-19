ندوة توعوية عن مأمونية وسلامة مياه الشرب في مدينة أجا بالدقهلية

عقدت رئاسة مجلس ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، ندوة توعوية بعنوان «مأمونية وسلامة مياه الشرب والصرف الصحي» بقاعة الاجتماعات بديوان رئاسة المركز من قبل الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، وبالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأجا، وتناولت الندوة جهود شركة مياه الشرب والصرف في تنقية مياه الشرب.

ندوة توعوية في مدينة أجا عن مياه الشرب

وبحسب البيان، قال حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، إن الهدف من الندوة هو شرح العديد من العناصر والأساسيات في أضرار التلوث وأسباب تلوث المياه، والأضرار التي يلحقها بصحة الإنسان، والأمراض التي تنتقل عن طريق تلوث مياه الشرب، وجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنقية مياه الشرب، ومناقشة البدائل الصحية المتاحة للحد من انتشار تلوث المياه، وضرورة التعاون لتخفيف آثار هذه المخاطر، والهدف الرئيسى من إعداد هذه الخطط هو الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد «قابيل»، ضرورة استمرارية التوعية للحفاظ على المياه وتكثيف الندوات لتوعية الجميع بالقطاعات الحكومية والمشاركة من أجل رفع الوعي حتى يصل هذا الوعى لجميع المواطنين وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث.

التخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة

وفي نفس السياق، ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، أن الشركة تتحمل مسؤوليتها لتحقيق خدمة متميزة وجودة عالية في مجال إنتاج مياه شرب نقية ذات جودة عالية ومواصفات ومعايير دولية قياسية.