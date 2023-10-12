موعد انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة أجا.. 5 ساعات متواصلة غدا

أعلن مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، برئاسة حاتم قابيل، انقطاع التيار الكهربائي غدا يوم الجمعة عن لوحة كهرباء المدينة، وذلك لمدة 5 ساعات، وسيبدأ الفصل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

انقطاع التيار الكهربائي عن أجا بالدقهلية

وأكدت رئاسة مجلس مدينة أجا، في بيان، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة أجا بأكملها، شاملة القرى والعزب لمدة 5 ساعات بناء على الإشارة الواردة من شركة الكهرباء، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بشكل دوري بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة الدقهلية.

الاستمرار في صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة

وناشدت رئاسة مجلس مدينة أجا، الجهات المعنية والمواطنين والمستشفيات والمصالح الحكومية وأصحاب المخابز، بأخذ التدابير اللازمة لحين عودة الكهرباء، مؤكدا على الاستمرار في صيانة الأعمدة، وكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ومراجعة سلامة الأعمدة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، كما تم تمشيط أعمدة الإنارة المعطلة لمراجعة العوازل الكهربائية والأسلاك الكهربائية التالفة وصيانتها أول بأول، وصيانة وإصلاح عطل بالخلايا الكهربائية وتغيير الوصلات الكهربائية المتهالكة بها، مشددا على ضرورة سرعة الدفع بمنظومة العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين والتفاعل مع مطالبهم وحل شكواهم.