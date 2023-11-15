مجلس مدينة أجا بالدقهلية: رصد التعدي على الأراضي بالقمر الصناعي

عقدت رئاسة مجلس ومدينة أجا اجتماعا تنفيذيا مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة والملفات التي تهم المواطنين وكيفية حل المشكلات التي تواجه المواطن.

ضرورة متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية

قال حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان إنهم ناقشوا ضرورة متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية ووقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء علي المباني المخالفة بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن جميع المخالفات يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعه الزراعية والقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون .

وشدد رئيس مجلس مدينة أجا على رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على رؤساء الأقسام الهندسية بالوحدات بالمتابعة الدورية ورصد حالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد وتكثيف الجهود والتعاون بين رؤساء الوحدات ومسئولى المتغيرات المكانية ومعاينة المخالفات والمتغيرات أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية .

ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار

كما وجه رئيس أجا، خلال الاجتماع بضرورة متابعة محطات الصرف الصحي ومراجعة تسليك تطهير صفايات وبالوعات الامطار للوقوف على مدى جاهزيتها وضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية، وتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة بالطرق والمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية وتمهيد مداخل ومخارج الطرق ورفع كفاءة الطريق من زراعة الجزر الوسطى والنظافة والصيانة الدورية بأعمدة الإنارة، والعمل على متابعة إجراء الصيانة اللازمة للمعدات ورفع كفاءة معدات الحملة لكل وحدة، وذلك لتحسين البيئة والسعي الدائم للارتقاء بمركز المدينة.