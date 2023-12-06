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أمينة خليل: أتمنى تقديم فوازير على خطى شريهان

كتب:

أميرة عزالدين
09:51 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أمينة خليل

أمينة خليل

كشفت الفنانة خليل، عن أن أمنيتها منذ صغرها، أن تكون مثل الفنانة شيريهان؛ نظرا لموهبتها المتنوعة وتميزها في عدة مجالات.

أمينة خليل تكشف موقفها من تقديم الفوازير

أوضحت أمينة خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لا تمانع في تقديم فوازير، لأنها تحب التنوع في أدوارها، لكنها تهتم بجودة العمل وتفاصيله، خاصة أن الفوازير تحتاج أفكارا متطورة ومتجددة لكي تجذب الجمهور.

وتنافس أمينة خليل في موسم أفلام رأس العام من خلال فيلم «شماريخ»، الذى شهد آخر ظهور للفنان مصطفى دوريش، قبل وفاته، ويشارك فى بطولته آسر ياسين، آدم الشرقاوي، خالد الصاوى، وآخرون، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

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