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«شماريخ» يتصدر قائمة إيرادات السينما في أول يوم عرض بـ1.5 مليون جنيه

كتب:

هبة أمين
08:24 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أبطال فيلم شماريخ

أبطال فيلم شماريخ

حقق فيلم شماريخ في أول يوم عرض بالسينما، أمس، إيرادات تقدر بمليون و592 ألفا و605 جنيهات، وتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويؤدي بطولة فيلم شماريخ آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، الطفلة لافينيا نادر، ويعد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى بشكل مفاجئ في شهر فبراير الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم شماريخ

تدور قصة الفيلم في إطار مليء بالأكشن والرومانسية، من خلال شاب يسعى للعمل مع والده في أمور غير شرعية ومخالفة للقانون أملًا منه في الاعتراف به وبنسبه، ويتفاجأ بأنّه مُرغم على التخلص من فتاة يقع في حبها، الأمر الذي يضعه في مأزق كبير.

عرض خاص فيلم شماريخ

كان صناع شماريخ، قد نظموا عرضَا خاصًا قبل ساعات من انطلاق عرض الفيلم في السينما، حضره الأبطال وجميع المشاركين بالعمل، وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور.

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بقلم هبة أمين