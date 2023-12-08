«العربية لحقوق الإنسان»: نناقش خطة التوزيع الجغرافي لمتابعة الانتخابات الرئاسية

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه تم العمل على متابعة سير العلمية الانتخابية للمصريين في الخارج على مدار أيامها، وتستعد في التوقيت الحالي لاستكمال دورها في المتابعة والرصد للانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل، وتنتهي في الثلاثاء من ذات الأسبوع.

اجتماعات لمناقشة آلية العمل

وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في إطار عمل المؤسسة على الاستعداد لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عقدت المنظمة عددا من الاجتماعات مع أعضائها من أجل مناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتعريف الراصدين الميدانيين على ضوابط التعامل داخل اللجان.

مؤتمر صحفي لعرض خطة العمل

كما تناقش العربية لحقوق الإنسان، خطة التوزيع الجغرافي للراصدين الميدانيين في اللجان الفرعية ودراسة العينات الجغرافية، بحيث يشمل توزيع الراصدين أكبر مساحة ممكنة من الجمهورية، بالتالي تتمكن المنظمة من الخروج بتقارير دقيقة.

وأوضح شلبي، أنه من المقرر أن تعقد العربية لحقوق الإنسان، غدا السبت، مؤتمرا صحفيا من أجل مناقشة وعرض خطتها لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024، وأبرز الآليات المقرر الاستعانة بها خلال القيام بدورها في الرصد والتغطية.