آسر ياسين: اسم «شماريخ» من اختياري.. وأحترم عقلية الجمهور في الأكشن

كشف الفنان آسر ياسين، عن تحمسه لفكرة فيلم «شماريخ»، منذ أن عرضه عليه المخرج عمرو سلامة، لافتًا إلى أنه خلال قراءة السيناريو شعر بروح أفلام الفنان عادل إمام وأحمد زكى، مثل فيلم «الهروب»، ولكن بشكل معاصر.

وأضاف «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه اقترح تغيير اسم الفيلم لـ«شماريخ»، لأنه الأنسب له، وكان من الممكن تغييره مرة أخرى بعد التوغل فى تصوير أحداثه والشخصيات، ولكنه تم الاستقرار عليه.

آسر ياسين: قدمت أكشن يحاكي ما يتم تقديمه في هوليوود

وأوضح أن الفيلم يحمل أفكارا من زمن الماضي، خاصةً رحلة البطل والبطلة خلال أحداث الفيلم وتحديد مصيرهما، لافتًا إلى أنه يحب التنوع فى أدواره، وعند تقديمه للأكشن بالأحداث قرر التدريب عليه بشكل جيد، من أجل محاكاة الأكشن الذى تقدمه هوليوود، مشددًا على أنه يحاول احترام عقلية الجمهور فى نوعية الأكشن الذى يتم عرضه.

أبطال فيلم «شماريخ»

فيلم «شماريخ»، من بطولة أمينة خليل، آسر ياسين، آدم الشرقاوي، خالد الصاوي، الطفلة لافينيا نادر، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم محمد ثروت، وتدور أحداثه فى إطار أكشن إلى جانب بعض المشاهد الرومانسية.