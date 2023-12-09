أرخص أماكن الخروجات العائلية في السويس.. فسحة بأسعار زمان

مناظر طبيعية خلابة، ومُغامرات مُتميزة ومتعددة، وأسعار بسيطة في متناول الجميع، هكذا توفر محافظة السويس فُسحة بأسعار زمان في أفضل الأماكن المفتوحة أمام الزوار مجانا ولا تٌكلف إلًا رسوم المواصلات فقط.

فسح بـ 5 جنيهات في السويس

توفر محافظة السويس، العديد من الأماكن المتاح بها قضاء أوقات جميلة بأسعار بسيطة خاصة بعد التطوير الذي حدث في السنوات الأخيرة، منها حديقة الفرنساوي بضاحية بورتوفيق ودخولها مجانا.

منتجعات «الخور أ» والكورنيش القديم بالسويس

وتتوافر أماكن للفسحة بأسعار رمزية في محافظة السويس أو مجانا لقضاء أجمل الأوقات على البحر بمنطقة الخور القديم، التي يتواجد بها العديد من الألعاب المختلفة للأطفال وحمام سباحة والملاهي والوسائل الترفيهية، ويقام بتلك الأماكن حفلات للسمسمية.

السي فيو والكورنيش الجديد

الكورنيش الجديد، ومنطقة سي فيو السويس، من أجمل المناطق المٌطلة على خليج السويس، بالإضافة إلى ممشى أهل السويس، وتلك الأماكن تتميز بطبيعتها الساحرة ومتوافر بها وسائل الراحة، إضافة إلى التنزه في المحلات التي تُوفر للمواطنين المشروبات والمأكولات المختلفة وتكلفة المواصلات إليها 5 جنيهات فقط من مختلف أنحاء المدينة.