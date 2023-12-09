طلائع السويس تشارك في فعاليات برنامج «درع يحمي ويصون»

شارك طلائع محافظة السويس في برنامج «درع يحمي ويصون» بالقاهرة الذي يتضمن حماية النشء من الأفكار الهدامة، التي تُقدمها بعض قنوات الكارتون وتوضيح مفاهيم التربية الإيجابية للأسرة.

طلائع السويس في برنامج درع يحمي ويصون

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في السويس أن الطلائع تشارك في برنامج «درع يحمي ويصون»، الذي يتضمن حماية النشء من المخاطر الفكرية المستحدثة التي يتعرض لها النشء، حيث شاركت المحافظة السويس في تنفيذ البرنامج بعدد 2 من الطلائع المتميزين، وهما جورج مجدي، والطليعة روان محمد أحمد، وتم اختيارهم كسفراء لمحافظة السويس لتوعية النشء وتوجيههم التوجيه الصحيح.

البرنامج يتم تنفيذه على 3 مراحل

وتابعت مديرية الشباب والرياضة في السويس أن تنفيذ البرنامج يتم علي ثلاث مراحل المرحلة الأولى والثانية منها تتم بالقاهرة، أما المرحلة الثالثة فتستكمل البرنامج بها وتقام بالمحافظات بمراكز الشباب بنفس النشء المشارك في الثلاث مراحل.