دينا تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلمي «عادل مش عادل» و«الملكة»

تعيش الفنانة دينا انتعاشة سينمائية في الفترة الأخيرة، حيث تشارك بفيلمين وانتهت من تصويرهما، وهما بعنوان «عادل مش عادل»، والمقرر طرحه في موسم أفلام رأس السنة، إلى جانب فيلم «الملكة»، والذي انتهت من تصويره أيضا ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه بشكل نهائي حيث تتم عمليات المونتاج حاليًا.

وكشفت الفنانة دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها استمتعت بمشاركتها بفيلم «عادل مش عادل»؛ لاسيما أن أحداثه كوميدية، وتجسد شخصية ممثلة مشهورة تدعى «نورهان»، وتعيش حياة أرستقراطية، مشيرة إلى أن شخصيتها بالأحداث لا تشبهها على الاطلاق.

دينا: كواليس الفيلم كانت مليئة بالضحك والمرح

وأضافت أن كواليس الفيلم كانت مليئة بالضحك والمرح، وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور للكواليس كانت تعبيرًا على حالة الود بين أبطاله أثناء التصوير، لافتة إلى أن جميعها كانت دعاية للفيلم.

دينا: مشاركتي في فيلم «الملكة» كوميدية

وأوضحت أن مشاركتها في فيلم «الملكة»، كوميدية أيضًا، وتجسد خلاله شخصية الصديقة المقربة لبطة الفيلم هالة صدقي والتي تتعرض لكتف قانوني خلال الأحداث، وتحاول مساعدتها للنجاة منها.

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين، قصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.