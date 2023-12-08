محمد إمام لماجد الكدواني بعد تعاونهما في «أبو نسب»: موهبتك حافز وأخلاقك درس

يستعد الفنان محمد إمام لطرح فيلمه الجديد «أبو نسب»، فى 21 ديسمبر الجاري، لينافس فى موسم أفلام رأس السنة 2024.

وحرص «إمام»، على توجيه رسالة خاصة للفنان ماجد الكدواني وكشف كواليس التعاون معه، من خلال نشر بوستر الفيلم والذى يجمعه معه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليه قائلاً: «استنوني لأول مرة مع النجم الكبير ماجد الكدواني.. سعيد بالشغل معاك واتشرفت بيك.. موهبتك حافز وأخلاقك درس.. شكرا على كل حاجة.. إن شاء الله الفيلم يعجبك».

سينرجي تطرح البوستر الرسمي لأبو نسب

وطرحت شركة سينرجى البوستر الرسمي للفيلم، نهاية الشهر الماضي، كما تم طرح البرومو الرسمي للفيلم، والذى ظهر خلاله الدكتور علي ويجسده الفنان محمد إمام، ويتزوج من الفنانة ياسمين صبري، ومعهم والدها الفنان ماجد الكدواني وتدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار واخراج رامي إمام.