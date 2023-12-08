نائب رئيس «إرادة جيل»: المشاركة في انتخابات الرئاسة ضرورية لبناء المستقبل

دعا اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، جموع المصريين الذين لهم حق التصويت بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها معركة لبناء المستقبل الذي نتطلع إليه ويحلم به جموع المصريين.

انطلاق الماراثون الرئاسي

وأوضح محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن»: إن الماراثون الرئاسي المقرر انطلاقه خلال الأيام الماضية أول استحقاق انتخابي يتم إجراؤه في المنطقة العربية وسط التحدي الإقليمي الأكبر وهو العدوان الإسرائيلي على غزة الأمر الذي يبث رسالة لدول العالم بأن مصر دولة آمنة ومستقرة مهما كانت المتغيرات المحيطة بها.

انتخابات الرئاسة في الخارج كانت ذات مظهر مشرف

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا: المشاركة الانتخابية لأبناء الجالية المصرية في الخارج كانت ذات مظهر مشرف ورائعة للغاية إذ اصطف المصريون المغتربون أمام صناديق الإقتراع بمختلف السفارات والقنصليات كأنه عرس ديمقراطي مؤكدين على أن الغريزة الوطنية المزروعة بنفوسهم متأصلة وأن مصر وطن يعيش بدمائهم .

ومن المنتظر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الحالي إذ يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.