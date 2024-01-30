استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل.. الإجراءات والأوراق المطلوبة

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين مستحقي الدعم، الذين تعرضوا لفقدان البطاقة التموينية التي بموجبها يتم صرف السلع التموينية ونقاط الخبر والدقيق، لذا تقدم «الوطن» التفاصيل المتعلقة باستخراج بطاقة التموين بدل فاقد والأوراق المطلوبة لذلك والخطوات المتبعة.

كيف تتصرف إذا فقدت بطاقة التموين؟

في حالة فقدان المواطن بطاقة التموين الخاصة به أو تلفها يجب الاتصال بخدمة العملاء 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة ليتم وقفها.

وعقب ذلك يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي بمكتب التموين التابع له، لاستخراج بطاقة التموين الجديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة المفقودة، وفي حالة عدم تقديم الطلب خلال 3 أيام من الإبلاغ يتم إعادة تشغيل البطاقة القديمة تلقائيا.

يسلم مكتب التموين بطاقة التموين الجديدة لصاحبها بعد توقيعه على التقرير الذي يحتوي على بياناته والتي تشمل (الرقم القومي، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال)، ويتم تسليم الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــا.

- اختر منها أيقونة التموين.

- سجل الدخول أو انشئ حسابًا جديدًا.

- اضغط على خانة «أبدأ الخدمة».

- تظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين.

- اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على كلمة «التالي».

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بالتفصيل.

- قم بسداد رسوم 23.5 جنيه عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو بطاقات الائتمان.

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم الطلب.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل

ويتيح موقع دعم مصر إمكانية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- تصفح موقع دعم مصر من هنـــــا.

- اضغط على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

- اختيار إصدار بدل بطاقة تموين.

- اكتب البيانات المطلوبة.

- توجه لمكتب التموين المسجل في الطلب، لاستلام بطاقة التموين.

- تُخصم رسوم الخدمة من قيمة الدعم، مع أول صرف بعد إصدار بطاقة التموين.

ماذا تفعل بعد استخراج البطاقة التموينية بدل فاقد؟

لا يمكن لصاحب البطاقة التموينية صرف السلع أو الخبز بعد استخراج بدل تالف للبطاقة، إلا من خلال تفعيل بطاقة التموين أولًا باتباع الطرق المتاحة؛ لتنشيط البطاقة لتتعرف عليها ماكينة صرف السلع والخبز بقراءة البيانات.

طريقة تفعيل بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين خطوات بسيطة لتفعيل بطاقة التموين الصادرة بدل تالف، ليتمكن المواطن من صرف السلع والمقررات التموينية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 بالإنجليزية وليست العربية إلى الخط الساخن 9136.

- انتظر استلام رسالة على رقم الموبايل الذي أرسلت منه الرسالة بها الرقم السري الخاص ببطاقة التموين، ثم تفعيلها.

متى يتم صرف التموين بعد تفعيل البطاقة؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد صرف الخبز والسلع التموينية بعد إتمام استلام بطاقة تموين بدل التالف، حيث يكون الصرف على النحو التالي:

- صرف الخبز يبدأ عقب مرور 72 ساعة على استلام بطاقة التموين بدل الفاقد أو التالف وتفعيلها.

- صرف التموين الشهري يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية.

كيف التواصل مع وزارة التموين؟

يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق الاتصال على الرقم المخصص، وهو 19468، بالإضافة إلى أرقام لاستقبال شكاوى الفساد الإداري:

فاكس: 27957869- 27947379

تليفون: 27953194- 27958039

دورة استخراج بطاقة تموينية للأسر غير المقيدة تموينيا

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بملء النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة مرفقًا به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

- يقوم مكتب التموين بفحص المستندات للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

- يقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

- يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين و المديرية.

- تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين، وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات، ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

- يتسلم المواطن البطاقة من مكتب التموين بعد التأكد من بياناته.

- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة، بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية.

- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارا من الشهر التالي لاستلامها.