احذر الإفراط في تناول السكر.. «هتصاب بأمراض خطيرة»

السكر من المصادر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم من أجل الحصول على الطاقة ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الإفراط في تناوله يسبب مخاطر كبيرة على الصحة ما يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض منها السمنة والسكري وغيرها ونتيجة لذلك نتستعرض في هذا التقرير أضرار الإفراط في تناول السكر.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن يوجد السكر في معظم الأطعمة مثل الفواكه، والخضار، ومنتجات الألبان حيث عند تناوله من هذه المصادر الطبيعية يعود بفوائد عديدة على الجسم، ويمد الخلايا بالطاقة بشكل ثابت حيث يتم هضمه ببطء، ولكن تكمن مخاطر تناول السكر في الكميات الكبيرة التي تضاف منه للأغذية المصنعة.

الأطعمة الغنية بالسكر

وتابع استشاري التغذية العلاجية أنه يُنصح عادةً بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر المضاف أو التقليل منها لما تحمله من مخاطر عديدة منها الإصابة بالسمنة حيث يؤثر السكر على هرمونات الجسم بما في ذلك هرمون اللبتين المسؤول عن تقليل الشهية، ما يجعل الشخص يأكل أكثر من حاجته من الطعام.

مخاطر الإفراط في تناول السكر

من ضمن المخاطر التي يسببها الإفراط في تناول السكر الإصابة بأمراض القلب حيث يكون الشخص معرضا بشكل أكبر للسكتات القلبية، كما أنه يرتبط بارتفاع ضغط الدم الذي يلعب دور رئيس في حدوث مشاكل القلب.

أمراض الكبد من ضمن مخاطر الإفراط في تناول السكر حيث يتم معالجة سكر الفركتوز في الكبد، وعندما يتم تناول كميات كبيره منه فإنه يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد مسببة ما يعرف بالكبد الدهني غير الكحولي، كما يسبب الإصابة بالفشل الكلوي وفقا لما ذكره «الحوفي»، ناصحا بعدم تناول أكثر من 30 جرامًا من السكر لدى البالغين.