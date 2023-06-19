إليك ما يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميا.. «الصحة» توضح

كشفت وزارة الصحة والسكان ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر يوميا، قائلة: «عند تناول السكر كل يوم، الجسم يصاب بعدد من الأمراض منها تسوس الأسنان والسمنة والبدانة والتأثير على ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر يوميا؟

وتابعت وزارة الصحة في تقرير: على المواطنين ضرورة التقليل في تناول السكر، لافتة إلى أنه لابد من التقليل حتى تصل إلى المعدل الطبيعي والمسموح بيه يوميا وهو معلقة على مدار اليوم أو نصف معلقة، مشيرة إلى أن الإسراف في تناول السكر يساهم في ضعف أجهزة الجسم، ولابد من اتباع نظام غذائي سليم لتمتع بصحة آمنة خالية من الأمراض.

وأضافت وزارة الصحة: الإسراف في تناول السكر يؤثر سلبيا على المخ نتيجة لتنشيط مادة "الدوبامين" وبذلك تعمل على تقليل الانتباه وتؤثر على السلوكيات والانفعالات وتجعلك مدمن للسكريات، وطالبت الوزارة بضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة كالإسراف في تناول السكر للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية.

تناول السكر يؤثر سلبيا على المخ

كما دعت «الصحة» المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي سليم قائم على الفاكهة والخضروات وعدم الإسراف في السكريات لأنها سبب رئيسي للأمراض واكتشاب الوزن الزائد الذي يعوق مسار الحياة السليم، وطالبت التواصل مع الوزارة في حال الرغبة في التوقف عن تناول السكر ومساعدة المواطنين بعدد من الطرق كالإرشاد وتقديم كافة النصائح للفئات العمرية المختلفة كلا على حدة.