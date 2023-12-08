بـ27 جنيها فقط.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة الفيوم

إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة الفيوم؟ سؤال يتردد كثيرًا في أذهان الآلاف ممن يريدون شراء السكر بالإقليم، فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ضخ وإمداد كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة في مختلف الشركات والمنافذ وسلاسل التوريد، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية في مختلف أرجاء القرى والمدن بالإقليم.

وتستعرض «الوطن» إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة الفيوم، وإجراءات التموين للحرص على توافر السكر بأسعاره المخفضة، إذ تكثف من ضخ وإتاحة سلعة السكر لضمان تواجده في الأسواق أمام المواطنين.

سعر كيلو السكر اليوم

وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الفيوم شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية، ضخ كميات كبيرة جدًا من السكر الحر في مختلف أرجاء المحافظة، موضحًا إنّ سعر كيلو السكر اليوم بمنافذ الحكومة والعديد من الهايبرات بلغ 27 جنيهًا طبقًا لمنظومة تخفيض الأسعار.

آخر قرارات وزارة التموين

وأشار إلى أنّ آخر قرارات وزارة التموين والمتعلقة بتوفير السكر الحر وإتاحته على البطاقات التموينية بنحو كيلو سكر لكل بطاقة تموينية بها 3 مستفيدين فأقل، و2 كيلو سكر لكل بطاقة مقيد بها 4 أشخاص فأكثر، بسعر كيلو السكر الحر أي 27 جنيهًا تسدد نقدًا سيحل أزمة السكر خلال أيام.

وذكر إنّه من المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي لإضافة السكر الحر على بطاقات التموين، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري.

إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في الفيوم

وحول سؤال المواطنين عن إزاي تشتري السكر بأرخص سعر في محافظة الفيوم، كشف إنّ سعر كيلو السكر يبلغ 27 جنيهًا في الأماكن الآتية:

- منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بمحافظة الفيوم.

- منافذ وهايبرات الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- منافذ بيع وزارة التموين بالمدينة والقرى.

- منافذ مشروع جمعيتي.

- المجمعات الاستهلاكية.

- بدالي التموين وفقًا للضوابط المحددة.

- بعض سلاسل المحال والهايبرات التي تنفذ مبادرة تخفيض الأسعار.

في سياق متصل تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك من حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بأسعار بيع السكر، ومراجعة الفواتير والأوزار، والالتزام بكافة الضوابط الخاصة بضخ كميات السكر يوميًا.