رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق: تغطية نصر أكتوبر أعظم إنجازاتي

أكدت الإذاعية أمينة صبري رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق أن أعظم إنجازاتها تتمثل في تغطيتها لنصر أكتوبر، في أثناء وجودها بإذاعة صوت العرب.

دور أحمد سعيد هو إذاعة البيانات العسكرية فقط

وأشارت الإذاعية أمينة صبري خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة الحياة، إلى أن الإذاعي الكبير الراحل أحمد سعيد جرى اتهامه بعدم المصداقية بعد نشر بيانات نكسة يونيو 1967، موضحة أنه لم يكن يعرف أننا تعرضنا لهزيمة، وكان دوره فقط هو إذاعة البيانات العسكرية.

وأكدت أنهم أصيبوا بصدمة عقب حرب يونيو 1967 وفقدوا الثقة بأنفسهم بعد الحرب داخل الإذاعة لدرجة أنه عندما جاء بيان نصر أكتوبر كانوا مترددين في إذاعته خوفا من تكرار ما حدث من إذاعة بيانات كاذبة في 1967، ولكن عندما تأكدوا من الخبر عبر الإذاعات العالمية قاموا بإذاعة خبر نصر أكتوبر العظيم.

فرحة النصر

وأوضحت صبري خلال اللقاء أن إذاعة صوت العرب شهدت أحضاناً وقبلات ودموعاً بمجرد إذاعة بيان نصر أكتوبر 1973 موضحة أن مصر تعرضت لخديعة في نكسة 1967 ولم تحارب.