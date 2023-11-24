ياسمين الحصري تكشف تفاصيل رسالة والدها لأبطال نصر أكتوبر (صورة)

قالت ياسمين الحصري، ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إن اسم والدها لا زال مخلدا في تاريخ أهم قراء وأشرهم في العالم العربي، رغم مرور 43 عاما على ذكرى وفاته، كما أن الأسرة تحرص كل عام في ذكرى وفاته على زيارة قبره والدعاء له، ليس الأسرة فقط وإنما كل محبيه وتلاميذه من أنحاء العالم.

وصية الشيخ الحصري لابنته

أوضحت ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وصيته لها قبل وفاته أن تضع الله ورسوله نصب عينها قبل الإقدام على أي شي في حياتها: «والدي قبل ما يموت بلغني وصيته ليا إن أي عمل أعمله لازم أعرضه على الله ورسوله، لو حسيت بالذنب لا أفعله مطلقا».

موقف الحصري من الاعتداءات على غزة

كما نوهت بأنه كان شديد التأثر من الاعتداءات الإسرائيلية على الأبرياء في غزة، ودائما ما كان يدعو الله لهم أن ينصرهم على أعدائهم، وكان يصلي طوال الوقت من أجل نصرتهم، قائلة: «والدي كان يتأثر بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة للغاية، وكان يحرص على الدعاء من أجل نصرتهم في وجه قوات الاحتلال».

رسالة الحصري لأبطال أكتوبر

وكشفت «الحصري» عن تفاعل والدها الشديد لخوض حرب أكتوبر واستعادة الأراضي المصرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن والدها حرص على إرسال رسالة للجنود من أجل حثهم على المصابرة والفوز على العدو الصهيوني، إذ كتبها وهو يثق في النصر من عند الله، والفرح ملأ قلبه بعد النصر التاريخي