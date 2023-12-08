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محمد مرعي: مصر أخذت خطوات كبيرة في مسار البناء الديمقراطي

كتب:

منتصر سليمان
11:48 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
محمد مرعي مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية

محمد مرعي مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية

قال محمد مرعي، مدير المرصد بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مصر أخذت خطوات كبيرة في مسار الإصلاح السياسي ومسار البناء الديمقراطي، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي الذي بصدده مصر الآن هو جزء من هذا الإصلاح.

الشعب هو مصدر السلطات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، قائلًا «إيًا كان من سيكون رئيس مصر لـ 2030، والمقصد أن الشعوب عمومًا في عملية البناء السياسي تأخذ سنوات، ثورة 25 يناير أو ثورة 30 يونيو أصبح لدى الشعب المصري نوعا من الوعي، المواطن المصري يشعر أن له حق الاختيار، وبالتالى الاختيار للشعب، وأي رئيس موجود هو معبر عن إرادة شعبية، والشعب هو مصدر السلطات، والشعب هو من يحدد من يحكمه».

وتابع: «جزء كبير من الأهداف التي تم رفعها في 2011 أو ثورة 30 يونيو تم تحقيقها على أرض الواقع».

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