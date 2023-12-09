«رياضة الشرقية»: مبادرة «اعرف لجنتك» تهدف لتعزيز المشاركة في الانتخابات

نفذ أعضاء برلمان شباب الأمل بالعاشر من رمضان، فعاليات حملة «اعرف لجنتك» لمساعدة المترددين على المركز في الكشف عن مقراتهم الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

«اعرف لجنتك» في مراكز شباب الأندية

وأعلنت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية بدء تنفيذ مبادرة «اعرف لجنتك» بمراكز الشباب والأندية الرياضية التي تأتي ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، والتي تتزامن مع الاستعداد لانطلاق انتخابات الرئاسة غدا الأحد، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

تعريف أعضاء الناخبين أماكن اللجان

وتهدف المبادرة إلى تعريف الناخبين أعضاء مراكز الشباب بأماكن المقرات الانتخابية التابع لها المواطنين بالرقم القومي، ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وإشراف ومتابعة دكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتورة رحاب عسكر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.