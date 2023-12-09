«قضايا الدولة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة قرارا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدءا من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة، المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية، بمحافظات مصر المختلفة، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز، وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

يذكر أن غرفة العمليات يرأسها المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين نواب رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، عبد العال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفني، ومحمد حسن، الأمين العام، وهاني محمد علي، رئيس المكتب الفني.

وباشرت غرفة العمليات إجراءات انتقال أعضاء الهيئة إلى المحافظات المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة، ومتابعة تسكينهم، مشيدة بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي المعاون لها، وما جرى توفيره من وسائل تسهيل وتمكين مستشاري الهيئة من مباشرة واجبهم الوطني.