رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: الانتخابات ممارسات ديمقراطية تساعد على تقدم الدول 

كتب:

منتصر سليمان
11:20 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنّ متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، هي التجربة رقم 40 لمنظمته الحقوقية في البلدان العربية، وتتزامن بالصدفة مع العيد الأربعين لتأسيس المنظمة في 12 ديسمبر.

المشاركة في الحياة السياسية

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الحق في المشاركة يشمل كل مناحي الحياة تقريبًا، وعلى رأسها الحياة السياسية بأفرعها المختلفة، شايفين أن العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبرى باختلاف الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية».

وتابع: «المختلف في انتخابات 2024 أنه بعد مرور 12 سنة من حالة اضطراب كامل فى المنطقة، أثرت على الكثير من بلدان المنطقة، وفيه أزمات كبرى في المنطقة أيضًا، وده بيعمل تأثيرات سلبية جدًا على التقدم في كل حقوق الإنسان وفي الحياة الديمقراطية، عشان كده مهم جدًا إن البلدان اللى فيها حالة استقرار وقادرة على خوض هذه التجارب بتقدم نموذج مهم».

وأكمل: «مصر الدولة القائدة وتأثير قوتها الناعمة على كل المنطقة، وتابعنا الكثير من الانتخابات ومنها انتخابات 2018 الرئاسية، وانتخابات 2020 البرلمانية، بنعتبر هذا الموضوع له مذاق خاص، لأنه وسط الأزمات الكبرى التي تتصاعد حول الأقليم بنشوف إن التجربة الانتخابية والممارسة الديمقراطية التي تجري في عدد من الدول العربية التى بها استقرار هو أمر مهم، ممكن أن يساعد فى التقدم وسط هذه الظروف الصعبة بشكل كبير».

اقرأ المزيد:

عضو «حقوق الانسان»: قرارات العفو الرئاسي خطوة هامة على طريق الحريات

وكيل «حقوق الانسان» بـ«النواب» يطالب بتطبيق كود ذوي الإعاقة في مشروعات الإسكان

وزير الخارجية لـ نظيرته الألمانية: مصر تتعامل مع حقوق الانسان من منظور شامل

عضو «حقوق الانسان»: المؤسسات الدينية مسئولة عن مكافحة الزواج المبكر

عضو بالـ «القومي لحقوق الانسان»: لدينا أزمة في تشريعات حقوق الطفل

بايدن يلغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا بسبب «انتهاك حقوق الانسان»
بقلم منتصر سليمان