رئيس «العربية لحقوق الإنسان»: الانتخابات ممارسات ديمقراطية تساعد على تقدم الدول 

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنّ متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، هي التجربة رقم 40 لمنظمته الحقوقية في البلدان العربية، وتتزامن بالصدفة مع العيد الأربعين لتأسيس المنظمة في 12 ديسمبر.

المشاركة في الحياة السياسية

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الحق في المشاركة يشمل كل مناحي الحياة تقريبًا، وعلى رأسها الحياة السياسية بأفرعها المختلفة، شايفين أن العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبرى باختلاف الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية».

وتابع: «المختلف في انتخابات 2024 أنه بعد مرور 12 سنة من حالة اضطراب كامل فى المنطقة، أثرت على الكثير من بلدان المنطقة، وفيه أزمات كبرى في المنطقة أيضًا، وده بيعمل تأثيرات سلبية جدًا على التقدم في كل حقوق الإنسان وفي الحياة الديمقراطية، عشان كده مهم جدًا إن البلدان اللى فيها حالة استقرار وقادرة على خوض هذه التجارب بتقدم نموذج مهم».

وأكمل: «مصر الدولة القائدة وتأثير قوتها الناعمة على كل المنطقة، وتابعنا الكثير من الانتخابات ومنها انتخابات 2018 الرئاسية، وانتخابات 2020 البرلمانية، بنعتبر هذا الموضوع له مذاق خاص، لأنه وسط الأزمات الكبرى التي تتصاعد حول الأقليم بنشوف إن التجربة الانتخابية والممارسة الديمقراطية التي تجري في عدد من الدول العربية التى بها استقرار هو أمر مهم، ممكن أن يساعد فى التقدم وسط هذه الظروف الصعبة بشكل كبير».