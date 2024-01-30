استخراج شهادة المخالفات من البريد.. احصل عليها خلال 10 دقائق

شهادة المخالفات من الأوراق المهمة التي يحتاجها المواطن في تجديد رخصة القيادة أو بيع السيارة، أو الحصول على قرض من البنك، ومن الممكن استخراج شهادة المخالفات من مكاتب البريد في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، لذا نوضح في السطور التالية استخراج شهادة المخالفات من البريد.

مكان استخراج شهادة مخالفات رخصة القيادة

يمكن للشخص الراغب في استخراج شهادة المخالفات من البريد اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل السكن.

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص، وتشمل: بطاقة الرقم القومي، رخصة السيارة، المستندات الأصلية الخاصة بالسيارة.

- يقوم الموظف المختص بالكشف عن المخالفات المرورية السابقة على صاحب السيارة.

- يخبر الموظف الشخص الراغب في استخراج الشهادة بقيمة المخالفات لدفعها.

- في حال عدم وجود مخالفات يتم دفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط، ويتم الحصول على شهادة المخلفات في نفس الوقت.

كيفية التظلم على مخالفات المرور؟

إذا وجد الشخص الراغب في استخراج شهادة المخالفات من البريد أن قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليه كبيرة، يمكنه التظلم على مخالفات المرور لتقليل قيمة المخالفات المسجلة على المواطن، باتباع الآتي:

- تقديم طلب تظلم على قيمة المخالفات.

- تشكل لجنة مختصة بمركز المعلومات بالنيابة العامة للبت في التظلم.

- إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف المحمول بالموافقة على تخفيض رسوم المخالفات أو رفض الطلب.

- العودة إلى مكتب البريد لإنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات المقررة والحصول على شهادة براءة الذمة.

تكلفة استخراج شهادة المخالفات من البريد

تبلغ رسوم استخراج شهادة المخالفات من البريد 20 جنيهًا مصريًا. وفي حالة وجود مخالفات سابقة، يتم دفع قيمة المخالفات بالإضافة إلى الرسوم، وتستغرق عملية استخراج شهادة المخالفات من البريد حوالي 10 دقائق، ويمكن للمواطن استخراج شهادة المخالفات من أي مكتب بريد دون الحاجة إلى الذهاب إلى قسم الشرطة أو إدارة المرور.

هل يمكن دفع مخالفات المرور في البريد؟

يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور من خلال الموبيل، أو من خلال تطبيقات الدفع، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، ولدفع مخالفات المرور من الموبيل، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على تطبيقات الدفع المسجلة على الهاتف ومربوطة بالفيزا.

- إدخال الرقم القومي.

- وإدخال الجزء الرقمي من اللوحة.

- إدخال رقم الموبايل.

- اختار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار.

- كتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وستصل إليك رسالة تأكيد السداد.

وهذه الخدمة متاحة لجميع أنواع المركبات سواء ملاكي أو أجرة أو نقل أو دراجات نارية، ويتم توصيل شهادة المخالفات إلى المنزل خلال 4 أيام عمل.

استخراج شهادة مخالفات رخصة القيادة أون لاين

يمكن دفع مخالفات المرور ببطاقة ائتمان مصرفي فيزا، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مرور مصر.

- الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات.

- اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام، وتدوين البيانات.

- الضغط على كلمة إجمالي المخالفات.

هل يوجد تظلم على مخالفات المرور؟

وتقدم بوابة مرور مصر الرقمية خدمة التظلم على مخالفات المرور ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

ما مخالفات المرور المستوجبة للغرامة؟

حدد قانون المرور رقم 66، عدة أمور إذا وقع فيها قائد المركبة تعد مخالفة مرورية وتستوجب العقوبة وهي على النحو التالي:

- قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- قيادة مركبة غير مرخصة أو كانت رخصتها انتهت أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

- قيادة مركبة دون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة منتهية أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من فرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.