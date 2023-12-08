موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.. اعرف ضوابط الاقتراع والمحظورات

يستعد المصريون لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، وذلك بعد انتهاء التصويت خارج مصر الذي استمر على مدار 3 أيام وهي 1 و2 و3 ديسمبر في 137 سفارة وقنصلية مصرية بـ121 بلدا، وتوضح الوطن في التقرير التالي موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، وضوابط التوقيع في كشوف الناخبين.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وهي أيام 10 و 11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ الاقتراع من 9 صباحًا حتى التاسعة مساءًا، ويحق لكل مواطن بلغ الـ 18 عامًا ويتمتع بالجنسية المصرية أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ويستطيع كل مواطن مسجلًا في قاعدة بيانات الناخبين أن يستعلم عن لجنته الانتخابية، من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات واختيار الاستعلام عن الموقف الانتخابي، ومن ثم القيام بإدخال الرقم القومي، حتى يحصل على مكان المركز الانتخابي وعنوان اللجنة.

ضوابط التوقيع في كشوف الناخبين

وفي إطار اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط التوقيع في كشوف الناخبين، كالتالي:

- يقوم أمين اللجنة بتسجيل آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

- يوقع الناخب في الخانة المخصصة للتوقيع، و يوقع أمين اللجنة أمام توقيع الناخب.

- يستلم الناخب بطاقة التصويت بعد تسليم الرقم القومي الخاص به، ويدلي بصوته في كابينة التصويت.

- يضع الناخب البطاقة في صندوق الاقتراع بعد غلقها.

وحددت الهيئة الوطنية بعض المحظورات التي ينبغي للناخبين تجنبها، حتى لا يتم تعرضهم للمسائلة القانونية، إذ يمنع تصوير الناخبين بطاقات تصويتهم بالهاتف المحمول، لأن ذلك قد يدل على الاقتراع تحت تأثير وعيد، وعلى رئيس اللجنة منع ذلك وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب على مسؤولي اللجنة التأكد من وضع الناخب ورقة الاقتراع في صندوق التصويت، وفي حالة ضبط محاولة خروج الناخب بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بتلك الواقعة.