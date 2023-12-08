ما هي مدة الانتخابات الرئاسية 2024؟.. «الهيئة الوطنية» تجيب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتفصيل، موضحة أن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل تُجرى بداية من يوم الأحد المقبل، مشددة على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.

ووفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، فإن مدة الانتخابات الرئاسية 2024 تبلغ 3 أيام إذ تُعقد الانتخابات يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المقرات الانتخابية، وخصصت لجانا انتخابية للوافدين في جميع المحافظات تيسيراً عليهم.

تنقية الجداول الانتخابية

وقبل انطلاق الانتخابات، كثفت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، إذ عملت على متابعة تنقية الجداول الانتخابية وتنقيحها قبل إجراء الانتخابات، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وتذليل أي معقوات يمكن أن تواجه أي ناخب.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنها أبرمت مع جامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مشتركة، تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية، والمنوط بها تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

طرق معرفة اللجنة الانتخابية بالتفصيل

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية مجاناً من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون أرضي، أو الاتصال على نفس الرقم وإتباع الخطوات والإجراءات بدقة للحصول على اللجنة الانتخابية بالتفصيل، موضحة أن ذلك يأتي تيسيراً وتسهيلاً على الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية، بجانب إمكانية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والذي يمكن الدخول إليه من هنا.

وفي سياق متصل، أعلنت المديريات التعليمية مثل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة والجيزة، على الوقوف على الاستعدادات النهائية للانتخابات.