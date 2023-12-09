حلمي النمنم: وضعت خطة بأن يكون في كل محافظة معرض للكتاب

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما يهمه في هذه تجربة توليه منصب رئاسة دار الوثائق أنه نجح في ضم بعض الوثائق الهامة التي لم تدخل الدار من قبل، مثل وثائق محكمة النقض.

تهريب الوثائق في فترة حكم الإخوان

وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان قلقا من وضع دار الكتب بعد الحديث عن تهريب بعض الوثائق في فترة حكم الإخوان.

وأضاف في حديثه، أن عدد الوثائق الجديدة التي انضمت لدار الوثائق خلال توليه رئاسة هذا المكان يقدر عددها لملايين.

وتابع: «الدكتور أحمد مجاهد انتهت مدته، وبالتالي توليت منصبه في دار الكتب واستمريت فيها لمدة 40 يوما، وكان لدي تطلعات تجاه الهيئة، وكنت معترض على أن تعيش مصر على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي وضعت خطة بأن يكون في كل محافظة معرض للكتاب، وفي الخطة الثانية يجب أن يكون هناك معارض للكتاب في كل مدينة داخل المحافظة بل في كل جامعة وبالفعل قمنا بتدشين معرض في جامعة القاهرة».

انطلاق برناج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.