وزير التعليم ضيف محمد الباز في «الشاهد» الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في برنامج الشاهد، الليلة؛ ليروي شهادته عن التجربة المصرية خلال سنوات التحدي والإنجاز.

يتحدث وزير التربية والتعليم خلال اللقاء عن كيف تم تكليفه بالعمل على تطوير ملف التعليم؟ وتكليف الرئيس السيسي له بالعمل على قناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير التعليم وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية، ومراعاة ظروف الأسرة المصرية.

كواليس النقاشات التي دارت مع الرئيس السيسي بشأن ملف التعليم

ويكشف حجازي كواليس النقاشات التي دارت مع الرئيس السيسي بشأن ملف التعليم، ولماذا يحظى التعليم الفني باهتمام الرئيس السيسي؟ وكذا اهتمامات الرئيس بالتعليم التنافسي وضرورة تجهيز الطلاب لسوق العمل، ويكشف أيضا عن حجم ميزانية التربية والتعليم، وأسباب زيادتها إلى 160 مليار جنيه، وكيف تعمل الدولة على تطوير ما يقرب من 50 منهجا وفقا لأحدث المعايير العالمية؟