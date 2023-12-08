جائزة 5 آلاف جنيه من البنك الأهلي المصري لفترة محدودة

كشف البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، عن أحدث عروضة للعملاء مستخدمي خدمة الأهلي نت وخدمة الأهلي موبايل في إجراء المعاملات المالية، حيث أصبح بإمكان عملاء البنك الأهلي الحصول على 5 آلاف جنيه كجائزة نقدية للحاصلين على أكبر عدد من النقاط لفترة محدودة تستمر في الفترة من 1 ديسمبر 2023 حتى 28 فبراير 2024.

وترصد«الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري بقيمة 5000 جنيه مصري نقداً، بالإضافة إلى شروط وأحكام المسابقة

جوائز البنك الأهلي المصري

- يتم تقديم جائزة نقدية بقيمة 5000 جنيه مصري لكل فائز.

- يتم تحديد الفائزين «125 فائز» وفقاً لأكبر عدد من النقاط التي تم تجميعها بناءً على عدد المعاملات المالية وغير المالية التي تم تنفيذها خلال فترة الحملة الترويجية.

- تطبق الشروط والأحكام

شروط وأحكام الحصول علي الجوائز

وأشار البنك الأهلي الي أن تقديم الجوائز للعملاء من الأفراد يتم وفقاً للعديد من الشروط، تتمثل في، تجميع أكبر عدد من النقاط بناءً على عدد المعاملات المالية وغير المالية التي تم تنفيذها خلال فترة الحملة الترويجية، وإجراء المعاملات المالية «لأول مرة» وذلك للعملاء الذين لم يقوموا بإجراء معاملات مالية مسبقاً، كما أنه لا يحق للعميل الحصول على أكثر من جائزة خلال فترة الحملة الترويجية.

وأوضح البنك أنه يحق له استبعاد أي من العملاء حال اكتشاف أي تلاعب أو تحايل في المعاملات المالية وغير المالية المنفذة، ويتم اختيار فائز آخر في تلك الحالة، كما أنه في حالة تساوي عدد النقاط بين العملاء يتم الاعتماد على قيمة المعاملات المالية، ويتم إرسال رسائل نصية للعملاء الفائزين تفيد بإضافة قيمة الجائزة إلى حساباتهم، كما يقر الفائز بأنه يفوض البنك الأهلي المصري تفويضا باتاً نهائياً ولا رجعة فيه بأن يستخدم صورته الشخصية واسمه وصوته في الدعاية والإعلان وفي حالة رفض العميل ذلك يتم استبعادة من المسابقة.