عاجل.. أول رد فعل من إدارة الأهلي بعد التعادل أمام بلوزداد بدوري الأبطال

أكمل النادي الأهلي حلقات مسلسل نتائجه المتواضعة في الفترة الأخيرة بالتعادل سلبيًا مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب، لحساب ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

جلسة بين إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين

وعلم «الوطن سبورت» من مصادره أن إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بالإضافة للاعبين بعد التعادل في مباراة اليوم، وذلك للوقوف على أسباب غياب الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها الفريق.

وأضاف المصدر أن الجلسة ستكون أيضًا لدعم اللاعبين نفسيًا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تنطلق الجمعة القادمة.

ومن المقرر أن تطير بعثة أبطال أفريقيا إلى مدينى جدة في المملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل للمشاركة في مونديال الأندية.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.