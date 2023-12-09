بعائد شهري.. تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، وتختلف مميزات الشهادات حسب نوعها ومدتها ومعدل العائد عليها، وتعد الشهادات أحد أهم الأوعية الادخارية في العصر الحديث، كما تتميز بالأمان.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل المتعلقة بشراء الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري، والتي يقدمها البنك للمواطنين بالعملة المحلية، بعائد 12.25% بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

قواعد شراء الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بعملة الجنيه المصري، ومن بين شروط وقواعد شراء تلك الشهادة أنها

- تستمر 5 سنوات تبدء اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء-

كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تأتي الشهادة بعائد ثابت طوال فترة الشهادة، يصرف بشكل ربع شهري، بمعدل 12.25% سنوياً.

- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات

- ويمكن الاقتراض بضمانها وفقاً للتعليمات السارية.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها

- كما أنه يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.