«الفنون التشكيلية»: مدّ فترة المشاركة في مهرجان الحلي حتى 11 ديسمبر

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مدّ فترة استلام استمارة المشاركة في مهرجان فن الحلي، في دورته الخامسة، حتى بعد غد الاثنين 11 ديسمبر.

المشاركة في مهرجان الحلي

ويتاح تقديم الاستمارة والمرفقات المطلوبة بمقر مركز الجزيرة للفنون، في 1 شارع الشيخ المرصفي الزمالك، أو التقديم «أون لاين» من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية من هــنــا

والاشتراك متاح لجميع الفنانين في فن الحلي، ويجوز الاشتراك في حدود 6 قطع منفردة أو مجتمعة على هيئة طاقم، وبحد أقصى طاقمين أو طاقم وثلاث قطع منفردة.

ويمكن قبول الاشتراك بمشروعات التخرج في مجال الحلي والمجوهرات.

اختيارات الأعمال

تشكل لجنة فرز وتحديد الأعمال المناسبة على مرحلتين.

المرحلة الأولى: فرز الأعمال من استمارة الاشتراك وصور الأعمال المرفقة على أن يتم إخطار الفنانين الذين جرى اختيار أعمالهم لتقديمها.

المرحلة الثانية: فرز الأعمال بعد تسليمها وفق البرنامج الزمني، إذ يجري الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين بشكل نهائي.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية

ويجري افتتاح المعرض يوم الأربعاء 3 يناير 2024، ويستمر حتى 17 من نفس الشهر.