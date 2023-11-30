«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة للخط العربي احتفالا بيومه العالمي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة خط عربي بمناسبة اليوم العالمي للخط العربي، بالتعاون مع إدارة المطرية التعليمية، الأحد المقبل، في متحف الأمير وحيد سليم، الكائن أمام محطه مترو المطرية.

جهود وزارة الثقافة لصون الخط العربي

وتنظم وزارة الثقافة أيضا حفل تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، بعد تدريبهم على يد نخبة من أمهر فناني الخط العربي في مصر، وذلك بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز.

ويعد الخط العربي من أبرز مفردات الحضارة العربية، وإحدى الوسائل الفاعلة في التعريف بها، ما يسهم في الحوار بين الثقافات العالمية، ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخ هذه الحضارة.