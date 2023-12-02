مهرجان فن الحلي 2023.. شروط وتفاصيل المشاركة

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الدورة الخامسة من مهرجان فن الحلي وذلك في مركز الجزيرة للفنون، والذي يهدف لتشجيع التجار بالإبداعية في مجال تصميم الحلي والمجوهرات بتسليط وتوجه الضوء على المبتكرات المتميزة باستخدام مختلف الخامات والتقنيات.

شروط الاشتراك في مهرجان الحلي

- الاشتراك متاح لجميع المبدعين في فن الحلي.

- للفنان الحرية في استخدام الخامات والمواد المتنوعة التقليدية وغير التقليدية واختيارات التشكيل والصياغة التقليدية والمتقدمة لتحقيق الأغراض الفنية والجمالية والوظيفية.

- يجوز المشاركة في حدود 6 قطع منفردة أو مجتمعة على هيئة طاقم وبحد أقصى طاقمين أو طاقم وثلاث قطع منفردة.

- يمكن قبول المشاركة بمشروعات التخرج في مجال الحلي والمجوهرات

- ضرورة تعبئة جميع البيانات في استمارة التقدم للمشاركة.

الأوراق المطلوبة

يمكن التقديم من خلا ل الاستمارة الالكترونية أو التقديم اليديوي، مرفقة باسطوانة مدمجة متضمنة السيرة الذاتية باللغة العربية مختصرة في حدود 5 أسطر في ملف وورد، وصورة البطاقة الشخصية وصورة الأعمال المتقدمة على خلفية بيضاء، بالإضافة إلى ملف يشمل (اسم الفنان، الخامات المستخدمة، سنة الإنتاج، الأبعاد، القيمة المادية للعمل ونبذة عن العمل)

تقديم الاستمارة والمرفقات المطلوبة وتسليمها بمقر مركز الجزيرة للفنون.أوالتقديم أونلاين من خلال رابط الاستمارة الالكترونية من هنـــــا.

- آخر موعد للتقديم هو 7 ديسمبر 2023.

- العنوان 1 شارع الشيخ المرصفي الزمالك.