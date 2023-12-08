وزارة الصحة تحذر من الصلصة المعلبة.. تزيد احتمالية الإصابة بالقاتل الصامت

حددت وزارة الصحة والسكان طرق الحفاظ على مستوى الضغط فى الجسم والحماية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقالت وزارة الصحة السكان إن هناك مجموعة من الإرشادات المهمة التى يجب اتباعها للحفاظ على مستوى ضغط الدم والوقاية من خطر الإصابة بالقاتل الصامت «ارتفاع ضغط الدم».

وجاءت على النحو التالي، وفقا لمنشور وزارة الصحة:

طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر

- الامتناع عن التدخين

- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة

- ممارسة الرياضة وتقليل الوزن

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة

حملة 100 يوم صحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن حملة 100 يوم صحة توفر كافة خدماتها بشكل مجاني، ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية كبرى، لذلك لابد من الاستفادة من خدماتها، خاصة أنها تقدم جميع الخدمات الطبية، وتعمل على تحويل الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي أو دوائي إلى أقرب مستشفى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في حال الرغبة فى معرفة أقرب وحدة صحية الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفسارات المختلفة وسيتم التوجية الى أقرب وحدة صحية والتى تعمل بها المبادرة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.