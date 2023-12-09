مدير «العربي للدراسات السياسية»: مصر شهدت إنجازات عديدة تمس حياة المواطن

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن هناك إنجازات عديدة حدثت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرزها مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية.

واستعرض «صادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، قبل ساعات من انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية وارتبطت بشكل وثيق بحياة المواطنين، مثل مشروع الإسكان، وهو يعد أحد المشروعات الهامة خلال سنوات ماضية، إذ تم بناء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، وانتقال السكان من مساكن عشوائية إلى مساكن تصلح للحياة.

مدير العربي للدراسات السياسية: هناك مشروعات شعر بها المواطن المصري

وأشار مدير العربي للدراسات السياسية إلى البنية الأساسية للطرق، والتي شعر بها المواطن بشكل واضح، مثل الطرق داخل المحافظات أو بينها، إضافة إلى قرب المسافات وتدشين الخط التالت لمترو الأنفاق، الذي يخدم ملايين المواطنين سواء داخل القاهرة أو بين القاهرة والمدن الجديدة: «أعتقد أن هذه مشروعات يشعر بها المواطن، وما يتعلق أيضًا بتكافل وكرامة، وبالمشروعات الخدمية، مثل 100 مليون صحة، وتطوير القرى والمساكن داخل القرى، جمعيها أمور يشعر بها المواطن»، مضيفًا أن هناك نوعين من المشروعات، مشروعات يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وأخرى تحتاج إلى تشغيل حتى تبدأ في جني ثمارها.

دور مصر في القضية الفلسطينية مستمر منذ عام 1948

وأضاف الدكتور محمد صادق إسماعيل إلى دور مصر الكبير في القضية الفلسطينية، وهو دور هام منذ عام 1948 حتى الآن، حيث كان لها أثر كبير في القضية الفلسطينية، وارتبطت اسم فلسطين باسم مصر، خاصة ما يتعلق بعمليات السلام والعمليات العسكرية مرورًا بالحروب ومعاهدة السلام، فمصر شريكة في كل المؤتمرات التي عقدت بهدف تحقيق مصلحة الشعب الفلسطينية، مشددًا على رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.