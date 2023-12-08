«الإسكان» تعلن عن تيسيرات لأصحاب الأراضي المسحوبة.. التعامل بالأسعار الحالية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكل المساحات التي جرى إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم تخصص للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابني بيتك.

تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي المسحوبة

أوضح وزير الإسكان، في بيان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكل المساحات، التي جرى إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم تخصص للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابني بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يجر تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

وأشار الوزير إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي، مع سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي جرى التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لإستكمال الإجراءات

وأضاف: يجري العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ومنح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع، ووفقا للشرائح التالية:

- حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات.

- المساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات.

- المساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات

- المساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات.

- المساحات الأكبر من 450 فدانا، مدة التنفيذ 8 سنوات.