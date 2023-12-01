أسعار ومواعيد القطارات الروسي والمحسنة على خط «القاهرة - أسوان»

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان والعكس، والتي تشمل قطارات مختلفة مثل القطار المحسن، والقطار الروسي العادي، والقطار المكيف الروسي على مدار اليوم، وذلك بعد التحسينات التي شهدتها خطوطها لخدمة المواطنين.

مواعيد وأسعار تذاكر القطارات بين القاهرة وأسوان

وترصد «الوطن» مواعيد وأسعار القطارات الروسي والمحسنة المتجهة على خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان كالتالي:

- قطار رقم 1902: ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 00:20 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 1:20 مساءً، وسعر تذكرة القطار 145 جنيهًا.

- قطار رقم 1010: ينطلق من محطة القاهرة رمسيس في تمام الساعة 00:05 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 2:30 مساءً، وسعر تذكرة القطار 100 جنيه.

- قطار رقم 80: ينطلق من محطة القاهرة رمسيس في تمام الساعة 09:00 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 2:05 صباحًا، وسعر تذكرة القطار 100 جنيه.

- قطار رقم 1004: ينطلق من محطة القاهرة رمسيس في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11:10 مساءً، وسعر تذكرة القطار 100 جنيه.

- قطار رقم 164: ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، ويصل إلى محطة رمسيس في تمام الساعة 3:30 مساءً، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 7:40 صباحًا، وسعر تذكرة القطار 120 جنيهًا.

- قطار رقم 188: ينطلق من القاهرة في تمام الساعة 6:00 مساءً، ويصل إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا، وسعر تذكرة القطار 105 جنيهات.

- قطار رقم 1014: ينطلق من محطة القاهرة رمسيس في تمام الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 9:00 صباحًا، وسعر التذكرة 100 جنيه.

أسعار ومواعيد القطارات المكيفة الروسية

بالنسبة للقطارات المكيفة الروسية، كالتالي:

- قطار رقم 3006: ينطلق من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويصل إلى محطة رمسيس في الساعة 12:50 صباحًا، ومن ثم يصل إلى أسوان في الساعة 1:30 مساءً، وسعر التذكرة 200 جنيه.

- قطار رقم 3008: ينطلق من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 5:45 صباحًا ويصل إلى أسوان في الساعة 10:25 مساءً، وسعر التذكرة 200 جنيه.